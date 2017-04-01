Украина зафиксировала 12 обстрелов в Донбассе после объявления перемирия

Министерство обороны Украины сообщило о 12 обстрелах со стороны ополченцев в Донбассе после объявления перемирия. Об этом в субботу, 1 апреля, заявил официальный представитель ведомства Андрей Лысенко, сообщает телеканал «112 Украина».

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«По состоянию на 12:00 зафиксировано 12 обстрелов со стороны противника по украинским позициям, два из них из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, это произошло в районе населенного пункта Луганское», — сказал Лысенко. По его словам, «все остальные обстрелы велись из легкого вооружения».

Он добавил, что «украинские военные четко соблюдают режим тишины и огонь не открывают».

Ранее в силовых ведомствах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что украинские военные неоднократно нарушали режим перемирия, вступивший в силу с полуночи 1 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко 30 марта заявил, что приказал ВСУ прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Днем ранее представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил о согласованном ее участниками режима прекращения огня на юго-востоке Украины с этой даты в связи с пасхальными праздниками.