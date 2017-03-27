В штабе АТО сообщили о гибели троих военнослужащих в Донбассе

Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли в результате обстрела опорного пункта в районе Авдеевки. Об этом в понедельник, 27 марта, на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр антитеррористической операции (АТО, так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны).

Согласно публикации, обстрел позиций силовиков велся из минометов калибра 120 миллиметров.

В свою очередь, в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что ВСУ за прошедшие сутки 63 раза нарушили режим прекращения огня. В результате повреждено семь домов и здание школы. Применялись арторудия калибра 122 и 152 миллиметров, танки, минометы, вооружение БМП, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, передает Донецкое агентство новостей.

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Днем ранее около города Краматорск Донецкой области упал военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины. В воздушном судне находилось пять человек: три члена экипажа и два пассажира. Все они погибли. «По предварительной версии, падение вертолета произошло в результате столкновения с линией электропередачи», — говорилось в публикации министерства обороны.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.