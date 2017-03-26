Украинский военный вертолет разбился в Донбассе

Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины упал недалеко от города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.

По данным ТАСС в вертолете находилось пять человек: три члена экипажа и два пассажира. Все они погибли.

«По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач», — указано в сообщении на странице министерства в Facebook.

Над выяснением причин катастрофы и эвакуацией тел погибших на месте происшествия работают дежурные силы поисково-спасательного обеспечения, а также сотрудники штаба АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе).