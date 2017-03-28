СМИ узнали о стрельбе по вертолету с украинскими военными перед падением

Причиной катастрофы вертолета Вооруженных сил Украины Ми-2В, разбившегося под Краматорском (Донецкая область) утром 26 марта, стал обстрел с земли. Об этом сообщает агентство Anna-news.

Изначально причиной катастрофы называли столкновение с высоковольтной линией. Однако портал, ссылаясь на различные источники, пишет, что машину обстреляли с земли из охотничьих ружей. Пули повредили вертолет, он начал терять высоту и из-за этого задел провода. Кто вел огонь — не уточняется.

Украинский военный вертолет разбился утром 26 марта в районе населенного пункта Малиновка под Краматорском. Все люди, находившиеся на борту (трое членов экипажа и два офицера ВСУ) погибли.

В Краматорске с 2014 года базируется Донецкая областная государственная администрация, которая подчиняется президенту Украины. Город находится недалеко от линии разграничения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой.