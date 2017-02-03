Минобороны Украины объяснило присутствие танков в Авдеевке

В украинском Минобороны заявили, что находящиеся у линии фронта в Донбассе танки не участвуют в боевых действиях. Соответствующее сообщение ведомства размещено в Facebook.

«Бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск», — отметили в министерстве.

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В четверг, 2 февраля, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому большинство нарушений режима прекращения огня наблюдались в районе расположенных на линии соприкосновения в Донецкой области Авдеевки (контролируется Вооруженными силами Украины) и Ясиноватой (контролируется ополчением).

«СММ отметила наличие вооружения в нарушение соответствующих линий отвода и его перемещение по обе стороны от линии соприкосновения», — отмечается в докладе от 1 февраля. В нем, в частности, указывается, что наблюдатели видели четыре танка (Т‑64) в Авдеевке.

1 февраля корреспондент «Би-би-си» Том Барридж опубликовал видео с танками ВСУ в Авдеевке, находящейся в нескольких километрах к северу от Донецка.

Новый виток напряженности на линии фронта в Донецкой области отмечен в конце января этого года. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.