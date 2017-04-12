Порошенко заявил о готовности выдвинуть танки на передовую в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские танки в случае обострения обстановки в Донбассе выдвинутся к линии разграничения. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает телеканал «112 Украина».

«Все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. Мы в этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться (к линии соприкосновения — прим. «Ленты.ру») в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей», — сказал глава государства в ходе посещения танковой бригады в Луганской области (подконтрольной Киеву части).

Порошенко также напомнил, что в соответствии с минскими договоренностями крупнокалиберная артиллерия и танки отведены с передовых позиций.

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30 марта Порошенко заявил, что приказал украинской армии прекратить огонь в Донбассе с 1 апреля. Днем ранее представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов также сообщил о согласованном членами группы прекращении огня в регионе.

Несмотря на это украинские военные и ополченцы в апреле обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го членами «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Однако Киев под любыми предлогами отказывался выполнять политическую часть договоренностей.