В Госдуме рассказали о наступлении непростых времен для Меркель

Для канцлера Германии Ангелы Меркель наступили непростые времена. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в преддверии визита главы немецкого правительства в Москву.

По его словам, в частности, по-прежнему сохраняются противоречия между восточной и западной частями Германии. «В восточных регионах страны, на территории бывшей ГДР, настроения отличаются от тех, что царят в западной части ФРГ. Так, на востоке Германии существует серьезное недовольство из-за того, что на западе страны выше уровень жизни», — уверен политик.

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Новиков отметил, что не все в ЕС одобряют лидерство Германии. «Греция, Португалия и другие страны периферии Евросоюза недовольны. Для этих государств существование ЕС не дает никаких преференций, у них только ухудшается экономическая ситуация, закрываются целые производства», — пояснил он.

Новиков отметил, что в условиях экономического и миграционного кризиса европейские страны вынуждены сосредотачиваться на решении внутренних проблем. «Успех [кандидата от ультраправого «Национального фронта»] Марин Ле Пен на выборах во Франции как раз свидетельствует о том, что определенные изоляционистские настроения вслед за Великобританией характерны и для других стран ЕС».

Ангела Меркель, как ожидается, посетит Москву 2 мая. В программе визита — встреча с Владимиром Путиным. 9 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что визит канцлера ФРГ в Россию не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций.