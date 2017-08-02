Расширение хамства

Американские санкции против России расширены. Они по-прежнему затрагивают банковский и энергетический секторы, отдельной строкой в них прописано стремление не дать Москве проложить «Северный поток-2». «Лента.ру» выясняла, как ограничительные меры скажутся на экономике РФ, на рубле и на трубопроводных проектах.

Что случилось?

Президент США Дональд Трамп подписал «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций». Под его действие попадают Россия, Северная Корея и Иран: против названных стран расширяются экономические ограничения.

Документ был одобрен палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов 25 июля. 28 июля он прошел через сенат.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

Министр экономического развития России Максим Орешкин ранее говорил, что закон в первую очередь ударит по самому Трампу и ограничит его полномочия. Действительно, теперь решение о рестриктивных мерах из сферы влияния Белого дома переходит к Конгрессу.

Без одобрения большинства законодателей снять санкции против России не получится. При этом известно, что американские конгрессмены не расположены к перезагрузке отношений с Москвой (яркий пример: поправка Джексона — Вэника, ограничивающая торговлю с Россией; она действовала почти 40 лет, до 2012 года). Так что прогноз бывшего главы Минфина Алексея Кудрина о том, что Москва останется под санкциями на долгие годы, кажется весьма точным.

Несмотря на частичное ослабление своих позиций и на призывы Кремля отказаться от политической шизофрении, президент Трамп одобрил расширение антироссийских санкций.

По кому бьют санкции?

«Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» предусматривает несколько ограничений. В основном они касаются финансового и энергетического секторов.

Срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями (это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Банк Москвы и Внешэкономбанк), сокращается до 14 дней.

До 30 дней уменьшается срок финансирования компаний нефтегазового сектора. Кроме того, закон разрешает принимать меры против компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских трубопроводов больше 5 миллионов долларов в год или 1 миллион долларов единовременно.

Отдельно в законе прописано стремление Вашингтона противодействовать проекту «Северный поток-2».

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Почему Европа против?

Расширение антироссийских санкций вызвало сильное неприятие в Европе. Связи в энергетической сфере между РФ и ЕС очень сильны. Новый американский закон может их нарушить и нанести ущерб интересам европейских компаний. До того, как Трамп поставил подпись под документом, в ЕС неоднократно выражали протест против нового раунда санкционного противостояния.

«Отказ от проекта "Северный поток-2" буквально прописан в тексте закона, однако на самом деле попасть под санкции может любое сотрудничество между ЕС и Россией в сфере энергетики, вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит энергоснабжение Евросоюза», — пояснил уполномоченный федерального правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер.

«Ассоциация европейского бизнеса вновь подтверждает свою позицию, направленную против любых экономических санкций и любого ограничения свободной торговли и инвестиций, а также выступает за деэскалацию напряженности между всеми заинтересованными сторонами. (...) Введение санкций препятствует нормальному осуществлению деловой активности, а также может привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях», — отметили также в АЕБ.

Глава экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтнер и вовсе призвал Европу «не плясать под американскую дудку». Американцы не скрывают преднамеренность своих действий, сетовал Ляйтнер: «Они настойчиво желают помешать экономическим отношениям между Европой и Россией, они так прямо и говорят, что у них есть интересы в сфере энергетической политики, в торговой и экономической политике. И Европа просто не должна позволить этому случиться».

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как расширение санкций скажется на экономике России?

Аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич уверен, что для банковского сектора новые санкции не станут серьезной угрозой: ликвидности в нем достаточно, а в случае необходимости ЦБ окажет поддержку.

«А вот атака на трубопроводные проекты может стать существенной проблемой для компаний, их осуществляющих. В частности, они могут ударить по "Газпрому" и проекту "Северный поток-2". Однако этому будет противостоять Европа», — уверен он. Зварич считает, что ЕС сделает все, чтобы проект закончили.

Материалы по теме Турбины раздора Чем угрожает скандал вокруг Siemens российской экономике

Негативный эффект от расширения санкций не будет таким жестким, как в 2014 году, считает гендиректор инвестиционной компании «Форум» Роман Паршин. По его словам, российская экономика уже приспособилась к сложившимся внешним условиям. Он также отметил, что принятие «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» не окажет сильного влияния на российскую валюту.

«К концу года она будет находиться в диапазоне от 58,4 до 64,8 рубля за доллар при разных сценариях на сырьевых рынках. Конечно, санкции все же влияют на поведение рубля, он постепенно слабеет. Но в целом ожидаемый эффект от санкций был заложен в цену рубля, поэтому резкого отскока прогнозировать мы бы не стали. Максимум, что мы можем увидеть в день введения санкций, — это рост курса доллара в районе 60,5-61 рубля с последующей коррекцией обратно», — прогнозирует Паршин.

В Альфа-банке, в свою очередь, считают, что справедливый курс доллара находится в диапазоне 60-65 рублей, а на конец года его стоимость составит примерно 60 рублей. «Надежды на улучшение российско-американских отношений иссякли», — констатируют там.