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В правительстве ФРГ заявили об угрозе энергоснабжению ЕС из-за новых санкций США

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Гернот Эрлер
Гернот Эрлер

Под действие новых санкций США в отношении Москвы может попасть любое сотрудничество между Евросоюзом и Россией, что нанесет ущерб энергоснабжению ЕС. Такое заявление в Neue Osnabrücker Zeitung сделал уполномоченный федерального правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер.

«Отказ от проекта "Северный поток-2" буквально прописан в тексте закона, однако на самом деле попасть под санкции может любое сотрудничество между ЕС и Россией в сфере энергетики, вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит энергоснабжение Евросоюза», — заявил уполномоченный. Он напомнил, что проект «Северный поток-2» подразумевает доставку газа по дну Балтийского моря напрямую в Германию.

Представитель правительства также заявил, что США используют санкции для экспорта своих энергоресурсов, создания новых рабочих мест в стране и укрепления своего внешнеполитического влияния. Он также отметил, что до сих пор действия Вашингтона и Брюсселя в отношении санкций против России были согласованы. Теперь же политика США вышла за пределы этого скоординированного партнерства.

Днем ранее, 26 июля, Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) потребовало внести изменения в план развития газовых сетей до 2026 года и не включать в него пять энергопроектов, связанных с «Северным потоком-2».

25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

Согласно документу, в частности, президент США может наложить санкции на лиц, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год, или миллион долларов единовременно, либо предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.

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