Белый дом заявил о поддержке Трампом законопроекта об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп в целом поддерживает санкции против России, Ирана и Северной Кореи, но ждет окончательной версии от конгресса. Об этом говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект палаты представителей и ожидает окончательного законодательного пакета на столе у президента», — отмечается в заявлении.

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Во вторник, 25 июля, палата представителей Конгресса США подавляющим большинством, 419 против трех, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

В случае принятия закона американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Сейчас этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора — для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

Инициатива Вашингтона вызвала недовольство Евросоюза.