СМИ сообщили о возможном ответе ЕС на новые антироссийские санкции Вашингтона

Евросоюз может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если Вашингтон введет новые антироссийские санкции, затрагивающие энергетические интересы ЕС. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил агентству РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Во вторник в Конгрессе США пройдет голосование по законопроекту о введении новых санкций в отношении Москвы. Согласно документу, хозяин Белого дома может установить ограничения для лиц, которые собираются вкладывать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов в год, или же 1 миллион долларов единовременно.

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Отмечается, что Вашингтон намерен продолжать противодействовать строительству газопровода «Северный поток 2» (из России в Германию через Балтийское море — прим. «Ленты.ру»). Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ ЕС в случае введения США ограничительных мер в отношении России.

14 июня Конгресс США раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.