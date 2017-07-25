Вена негативно оценила новые возможные антироссийским санкции со стороны США

Запланированные санкции США в отношении России могут оказать негативное влияние на работу европейских компаний в сфере энергетической инфраструктуры Европы, поэтому экстерриториальное применение подобных американских законов неприемлемо. Об этом заявил официальный представитель австрийского канцлера Юрген Шварц, сообщает ТАСС.

«Одностороннее ужесточение санкций США против Российской Федерации было бы досадным отказом от ранее согласованной совместной политики ЕС и США в отношении Украины. Будет очень прискорбным, если США сегодня покинут этот общий путь»,

— подчеркнул чиновник.

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20 июля сообщалось, что несколько крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов подвергли критике новые секторальные санкции против России, законопроект о введении которых был принят американским сенатом в июне. В число фирм, недовольных законопроектом, входят нефтяники BP и Exxon, финансовые корпорации MasterCard, Visa и Citigroup, а также промышленники Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar.

15 июня Германия и Австрия распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность судьбой европейских компаний из-за анонсированных США санкций против России. В частности, ограничительные меры могут затронуть фирмы, которые собираются инвестировать в прокладку экспортных российских трубопроводов, а также оказывать при их строительстве услуги, информационную поддержку и предоставлять технологии.

Днем ранее конгресс США раскрыл детали законопроекта о новых санкциях против России. В случае его утверждения американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

