В США заявили о намерении Трампа изучить законопроект о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп хочет изучить законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом в понедельник, 24 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

Сандерс отметила, что Трамп намерен изучить проект закона, чтобы определить, принесет ли он пользу жителям США. Также она заявила, что американский президент не собирается отменять санкции, которые были ранее введены Вашингтоном против России, Ирана и КНДР.

Голосование в Палате представителей Конгресса по законопроекту о новых санкциях против Москвы, Тегерана и Пхеньяна состоится во вторник, 25 июля.

В понедельник глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что ошибочно изложил позицию американского президента Дональда Трампа о введении новых санкций. Тогда он отметил, что глава государства не определился по этому вопросу.

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Днем ранее Сандерс сказала, что законопроект о новом пакете санкций против Москвы в последней его редакции устраивает Трампа.

20 июля сообщалось, что несколько крупнейших американских финансовых и промышленных конгломератов подвергли критике новые секторальные санкции против России, законопроект о введении которых был принят американским сенатом в июне. В число фирм, недовольных законопроектом, входят нефтяники BP и Exxon, финансовые корпорации MasterCard, Visa и Citigroup, а также промышленники Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric и Caterpillar. Противниками законопроекта также являются европейские страны, которые считают, что документ навредит их производителям.

14 июня 98 сенаторов из 100 проголосовали за расширение санкций в отношении России. В случае утверждения документа американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Кроме того, документ ограничивает право президента отменять санкции.