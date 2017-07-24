Москва пообещала терпеливо ждать решения Вашингтона по новым санкциям

Российские власти крайне негативно относятся к санкциям, в том числе тем, что разрабатывает Конгресс США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

При этом Песков подчеркнул, что в Москве «слышали определенные корректировки» от официальных представителей Белого дома, уточняющие позицию Вашингтона по вопросу принятия нового пакета ограничений в адрес Москвы. «И мы достаточно терпеливо будем ждать, когда эта позиция будет сформулирована однозначно», — сказал представитель Кремля.

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Он также отметил, что продолжение санкционной политики вредит не только России и Соединенным Штатам, но потенциально и «интересам третьих стран, с которыми у России, несмотря на все негативные тенденции, продолжаются и развиваются двухсторонние торгово-экономические отношения». Песков напомнил, что Москва работает с европейскими партнерами «над реализацией ряда крупных проектов».

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента отказался говорить о возможных ответных шагах со стороны Москвы, подчеркнув, что гипотетические рассуждения в этом вопросе неуместны.

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Ранее в понедельник стало известно, что глава Еврокомиссии Жак-Клод Юнкер намерен призвать в срочном порядке обсудить возможный ответ Брюсселя на случай, если Вашингтон не учтет в новом пакете антироссийских санкций интересы европейских стран. По мнению Юнкера, ограничения могут повлиять на сотрудничество стран ЕС с Москвой в энергетической сфере.

В тот же день глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что ошибочно изложил позицию американского президента Дональда Трампа о введении новых санкций. Тогда он отметил, что глава государства не определился по этому вопросу.

Днем ранее пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс сказала, что законопроект о новом пакете санкций против Москвы в последней его редакции устраивает Трампа.