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В Белом доме заявили о поддержке законопроекта о новых антироссийских санкциях

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс заявила, что Вашингтон одобряет законопроект о новых санкциях в отношении России, Северной Кореи и Ирана. Сандерс озвучила позицию Белого дома в коротком интервью телеканалу АВС в воскресенье, 23 июля. Видео опубликовано в Twitter телеканала.

«Администрация поддерживает жесткие меры против России и введение санкций. Нас не устраивала предыдущая редакция законопроекта, но мы добились нужных поправок, и мы довольны сотрудничеством с Сенатом и Палатой представителей», — ответила Сандерс на вопрос о том, подпишет ли президент Дональд Трамп законопроект о новых санкциях.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Белый дом намерен продолжать накладывать на Россию жесткие санкции, «пока ситуация на Украине полностью не разрешится».

Первоначальная версия законопроекта не устраивала администрацию президента США, в частности, из-за того, что исключала возможность единоличного решения президента об отмене или усилении санкций. Возможно, речь идет об изменении этого пункта документа.

США и ряд других государств после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году ввели санкции против Москвы, в частности, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Россия в ответ запретила ввоз некоторых видов продовольственных товаров из стран, которые наложили санкции.

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