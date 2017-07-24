Глава пресс-службы Белого дома ошибся в позиции Трампа по санкциям против России

Новый глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что ошибся, излагая позицию президента США Дональда Трампа по вопросу о новых антироссийских санкциях. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Скарамуччи, выступая в одной из телевизионных программ, сказал, что Трамп еще не определился, стоит ли подписывать новый закон об ограничениях в отношении России.

При этом 23 июля пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс утверждала, что Вашингтон одобряет законопроект о новых ограничениях. «Нас не устраивала предыдущая редакция законопроекта, но мы добились нужных поправок», — ответила она на вопрос, подпишет ли Трамп законопроект.

Журналисты NYT обратились к Скарамуччи с просьбой ответить, какое из двух заявлений соответствует действительности. «Моя оплошность. Следуйте тому, что говорит Сара [Сандерс], для меня это новая информация», — указал в письменном ответе новый глава пресс-службы.

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Ранее 24 июля сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призовет в срочном порядке обсудить возможный ответ Брюсселя, если интересы Евросоюза не будут учтены при принятии Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций. Он считает, что ограничения могут затронуть сферу интересов связанных с Москвой европейских энергетических компаний. В частности, угроза нависает над фирмами, задействованными в строительстве дополнительных подводных газопроводов между Россией и Германией в рамках проекта «Северный поток-2».

Энтони Скарамуччи назначен на должность директора службы по связям с общественностью Белого дома 21 июля. Пресс-секретарь президента США Трампа Шон Спайсер в знак протеста против этого решения ушел в отставку.