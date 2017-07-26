Бизнес
 

В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов

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Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) потребовало внести изменения в план развития газовых сетей до 2026 года и не включать в него пять энергопроектов, связанных с «Северным потоком-2». Об этом говорится в сообщении агентства.

«Пять проектов, связанных с расширением "Северного потока", по мнению Федерального сетевого агентства, все еще слишком ненадежны. Они должны быть приняты в план развития сети лишь тогда, когда будут разрешения на расширение «Северного потока-2», — говорится в заявлении.

Президент агентства Йохен Хоманн отметил, что «эти изменения призваны защитить немецких потребителей газа от ненужных расходов». По его словам, дорогостоящие мероприятия по расширению газовой сети будут реализованы в том случае, если будут признаны необходимыми.

На данный момент регулятор включил в план 112 проектов с общим объемом инвестиций около 3,9 миллиарда евро.

25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством, 419 против 3, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

Согласно документу, президент США может наложить санкции на лиц, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год, или миллион долларов единовременно, либо предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. Сообщалось также, что документ предусматривает противодействие проекту «Северный поток-2».

Ранее, 24 июля, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что призовет в срочном порядке обсудить возможный ответ Брюсселя в случае принятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций, если в них не будут учтены интересы Евросоюза. Юнкер озабочен тем, что новые санкции могут затронуть сферу интересов связанных с Москвой европейских энергетических компаний.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.

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