МИД назвал санкции США шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает действия Вашингтона шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений с Москвой. Об этом дипломат рассказал ТАСС, комментируя голосование в Палате представителей американского Конгресса по законопроекту, ужесточающему антироссийские санкции.

«Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла», — заявил он.

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Рябков добавил, что Москва «не поддается эмоциям и продолжит настойчиво, последовательно искать формы для поиска компромисса по вопросам, которые значимы и для России, и для США». По словам дипломата, речь идет о таких темах, как борьба с терроризмом, с распространением оружия массового уничтожения.

«Тем много, и мы к этому сотрудничеству готовы», — резюмировал он.

25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством, 419 против трех, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

В случае принятия закона американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней. Сейчас этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора — для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

Инициатива Вашингтона вызвала недовольство Евросоюза.