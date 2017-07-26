Москва назвала Вашингтон источником опасности

Москва воспринимает Вашингтон как источник опасности и принимает решения, исходя из этого понимания. Об этом в среду, 26 июля, заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал голосование в Палате представителей Конгресса США по законопроекту об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

По его словам, принятие законопроекта — это осознанный выбор врагов России в США, которые «совсем распоясались и не знают удержу в своем раже». «Это надо понимать и действовать, сообразуясь с таким пониманием: взвешенно, разумно и спокойно».

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Рябков также отметил, что считает действия Вашингтона шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений с Москвой. «Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла», — резюмировал он.

25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством, 419 против трех, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

В случае принятия закона американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней. Сейчас этот срок составляет 90 дней. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора — для них будет установлен срок кредитования в 30 дней.

Инициатива Вашингтона вызвала недовольство Евросоюза.