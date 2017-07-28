В Австрии призвали ЕС не плясать под «американскую дудку» в вопросе санкций

Европа не должна «плясать под американскую дудку», поддерживая новые санкции США в отношении России, так как это затронет интересы самих европейцев. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил глава экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтнер, передает РИА Новости.

«Это легкомысленное обращение с международными экономическими отношениями. В конечном итоге такое ужесточение может всем лишь навредить», — приводит агентство его слова.

Ляйтнер при этом указал на то, что американцы не скрывают преднамеренность своих действий. «Они настойчиво желают помешать экономическим отношениям между Европой и Россией, они так прямо и говорят, что у них есть интересы в сфере энергетической политики, в торговой и экономической политике. И Европа просто не должна позволить этому случиться», — сказал он.

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28 июля сенат Конгресса США принял закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Документ получил название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций». Палата представителей одобрила его 25 июля. Теперь он отправится на подпись президенту.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила против введения дополнительных экономических санкций в отношении России. «Введение санкций препятствует нормальному осуществлению деловой активности, а также может привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях», — предупредили в АЕБ. Особую обеспокоенность бизнеса вызывает тот факт, что санкции США затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в энергетике и других секторах, связанных с Россией.