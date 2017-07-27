Европейский бизнес выступил против новых антироссийских санкций США

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выступила против введения дополнительных экономических санкций в отношении России со стороны США. Об этом говорится в сообщении АЕБ.

«Ассоциация европейского бизнеса вновь подтверждает свою позицию, направленную против любых экономических санкций и любого ограничения свободной торговли и инвестиций, а также выступает за деэскалацию напряженности между всеми заинтересованными сторонами», — говорится в сообщении.

Представители бизнеса призвали власти США, ЕС и России найти «скорое политическое решение, которое предотвратит дальнейшее ухудшение взаимоотношений».

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«Введение санкций препятствует нормальному осуществлению деловой активности, а также может привести к серьезному сокращению производства и числа рабочих мест в соответствующих отраслях», — предупредили в АЕБ. Особую обеспокоенность бизнеса вызывает тот факт, что санкции США затронут интересы европейских компаний и стран ЕС в энергетике и других секторах, связанных с Россией.

Ранее 27 июля уполномоченный федерального правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер заявил, что под действие новых санкций США в отношении Москвы может попасть любое сотрудничество между Евросоюзом и Россией, что нанесет ущерб энергоснабжению ЕС.

25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Если документ подпишет президент, американские компании и частные лица не смогут кредитовать российские банки дольше двух недель. Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.