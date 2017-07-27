Песков счел преждевременным говорить о реакции Москвы на новые санкции США

В Кремле считают преждевременным говорить на тему о возможной реакции на новые санкции США, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 27 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пока нет реакции, потому что нет формализованного решения, нет закона, зачем реагировать на законопроект? Будет закон, мы будем реагировать», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России сообщил, что Москва пойдет на высылку ряда американских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников дипмиссии США в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета ограничений против РФ.

Материалы по теме Закон, удобный во всех отношениях Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу

Отмечалось также, что рассматривается возможность и несимметричного ответа. Так, Москва может отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по критически важным для США вопросам, таким как усиление мер давления на КНДР.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, Ирана и Северной Кореи 25 июля. Теперь документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен быть одобрен сенатом, а затем главой государства.

В случае его принятия американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.