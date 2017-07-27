СМИ узнали о вероятном ответе Москвы на антироссийские санкции США

Москва пойдет на высылку ряда американских дипломатов и ограничит максимальное количество сотрудников дипмиссии США в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета антироссийских санкций. Об этом в четверг, 27 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД.

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По утверждению собеседников газеты, также российские власти могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения. Однако, пишет издание, рассматривается возможность и несимметричного ответа, Так, Москва может отказаться от сотрудничества с Вашингтоном по критически важным для США вопросам, таким, как усиление мер давления на КНДР.

Также «Коммерсантъ» приводит анализ болезненных для США ограничений. В частности, журналисты указали на зависимость США от поставок российского обогащенного уранового продукта для американских АЭС, а также на тот факт, что США остаются крупнейшим импортером титана — более трети потребностей авиастроительного концерна Boeing закрывает именно Россия. В российской компании «ВСМПО-Ависма» пока не готовы обсуждать перспективы санкций, но до сих пор подобные вопросы не поднимались, пишет газета.

Однако наиболее значимым может оказаться ущерб для работающих в России американских компаний. Издание предполагает, что представленные на потребительском рынке и в IT фирмы с определенной долей вероятности могут попасть под ограничения — санкции, отражающиеся на гражданах, Москва уже успешно опробовала в случае с Европой и Турцией.

25 июля палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Если документ подпишет президент, американские компании и частные лица не смогут кредитовать российские банки дольше двух недель. Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

Позднее в Кремле заявили, что воздержатся от оценок в отношении данного законопроекта, пока тот не получит статус закона.