Косачев призвал дать Вашингтону болезненный ответ на новые санкции

Ответные меры Москвы в случае принятия Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций должны быть чувствительными для США, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook в среду, 26 июля.

От российских властей обязательно должна последовать реакция, уверен сенатор. «Не симметричная, но болезненная для американцев. И на закон (о новых санкциях — прим. «Ленты.ру»), и на все предшествовавшие этому действия по недвижимости, дипломатам (речь идет об аресте российской дипсобственности и высылке сотрудников посольства)», — заявил Косачев.

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Он отметил, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» появилась надежда на нормализацию отношений между странами, но она «умирает».

По мнению парламентария, отношения между странами продолжают деградировать «из-за сорвавшейся с тормозов американской политической элиты, терпящей одно поражение за другим», которая избрала Россию «в качестве мишени или, точнее, тренировочной стенки».

Косачев уверен, что Москве еще долго не удастся восстановить диалог с Вашингтоном, поэтому ей нужно сконцентрироваться на выстраивании отношений «с остальным миром, который гораздо шире западного». Введение новых санкций, которое затрагивает экономические интересы европейских стран, может лечь в основу временного альянса с ними, добавил он.

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков в среду заявил, что принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта об ужесточении односторонних санкций в отношении в России, Ирана и КНДР — это осознанный выбор врагов Москвы, которые «совсем распоясались и не знают удержу в своем раже».

Пакет новых ограничений, в том числе в адрес Москвы, после Палаты представителей Конгресса США должен одобрить сенат, а затем президент. В случае его принятия американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.