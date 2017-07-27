В Белом доме Москве пообещали ужесточение санкций

Президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о санкциях против России или наложит на него вето, но только для ужесточения рестриктивных мер. Об этом сообщил директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в интервью CNN, его слова передает Reuters.

«Он может подписать закон о санкциях в его нынешнем виде или ветировать, чтобы договориться о еще более суровых условиях в отношении русских», — рассказал чиновник.

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25 июля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Если документ подпишет президент, американские компании и частные лица не смогут кредитовать российские банки дольше двух недель. Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

Позднее в Кремле заявили, что воздержатся от оценок в отношении данного законопроекта, пока тот не получит статус закона. Однако потом появилась неофициальная информация, что Москва в ответ может выслать ряд американских дипломатов и ограничить максимальное количество сотрудников дипмиссии США.