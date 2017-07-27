Президент России пообещал ответить на хамское отношение США

Москва в условиях санкций ведет себя сдержанно и терпеливо, однако в какой-то момент ей придется ответить на подобное хамство. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Его слова в четверг, 27 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, каким будет ответ России, в случает принятия законопроекта о новых американских санкциях против РФ.

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Ранее в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России сообщил о шагах, которые Москва может предпринять в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета ограничений. Такой мерой, по версии издания, вероятно, станет высылка ряда американских дипломатов и существенное ограничение числа сотрудников дипмиссии США.

Отмечалось также, что рассматривается возможность и несимметричного ответа. К примеру, Россия может отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами по критически важным для Вашингтона вопросам, таким как усиление мер давления на КНДР.

В то же время в Кремле сочли преждевременным говорить на тему о возможной реакции Москвы на новые санкции США. Для этого необходимо дождаться подписания законопроекта, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

25 июля палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, Ирана и Северной Кореи. Теперь документ должен быть одобрен сенатом, а затем главой государства.