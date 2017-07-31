Кремль призвал США отказаться от политической шизофрении

Вашингтону следует отказаться от политики ограничений в отношении Москвы, только после этого возможна нормализация отношений между США и Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 31 июля.

«Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли налаживания отношений, процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказе от попыток санкционного диктата», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как можно наладить российско-американские отношения.

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Накануне сообщалось, что американский президент Дональд Трамп в скором времени подпишет законопроект о новых антироссийских санкциях. Документом, который был одобрен Конгрессом США 28 июля, вводятся ограничения для компаний в том числе нефтегазового сектора.

В ответ на действия Вашингтона российский МИД объявил, что с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Кроме того, ведомство потребовало сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек.