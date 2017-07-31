В Совфеде назвали контрпродуктивным давление на Россию из-за Украины

Любое давление на Москву с целью повлиять на ее отношения с Киевом контрпродуктивно, считает зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 31 июля.

«[Президенту США] Дональду Трампу за полгода нахождения в Белом доме пора бы понять, что внешняя политика России вообще и по отношению к Украине в частности есть величина, абсолютно не подверженная воздействию извне. Она определяется президентом страны, который исходит исключительно из ее интересов», — сказал российский сенатор.

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Накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что в Вашингтоне надеются на изменение поведения России на Украине. Он также отметил, что Трамп в скором времени подпишет законопроект об антироссийских санкциях, принятый Конгрессом.

28 июля российский МИД объявил, что с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Кроме того, она потребовала сократить число сотрудников американских дипмиссий до 455 человек.

Контрсанкции Москвы стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который принят американским сенатом, но пока не подписан президентом. Документом вводятся ограничения для компаний в том числе нефтегазового сектора.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия подобные заявления последовательно отвергает.