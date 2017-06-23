В Киеве рассказали о главной теме переговоров Порошенко и Трампа

Главной темой прошедших в Вашингтоне переговоров президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа стали вопросы «деоккупации» и реинтеграции Донбасса. Об этом в пятницу, 23 июня, в эфире телеканала ТСН заявил заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев. Видео выступления доступно на YouTube (с 39-й минуты).

«Основным было, как нам соединить и скоординировать усилия с американской стороной, чтобы принести мир и стабильность на Донбасс. Некоторые элементы законопроекта [о реинтеграции] были в центре внимания переговорного процесса с американской стороной, поскольку основой будущего законопроекта являются, конечно, минские договоренности», — сказал Елисеев.

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20 июня президент США принял своего украинского коллегу в Овальном кабинете Белого дома. «После встречи с вице-президентом Майком Пенсом президент Украины Порошенко встретился с Дональдом Трампом», — написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По итогам встречи Порошенко заявил, что не верит в якобы имевший место сговор американского лидера с Россией.

Днем ранее заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрит законопроект об изменении правового статуса боевых действий в Донбассе. 14 июня Порошенко заявил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса в состав страны.