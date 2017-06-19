В Киеве в ближайшее время рассмотрят закон об изменении статуса войны в Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в ближайшее время рассмотрит законопроект об изменении правового статуса боевых действий в Донбассе. Об этом в понедельник, 19 июня, на своей странице в Facebook сообщила заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Дошлифовываем определенные дискуссионные моменты законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины (так Киев называет неподконтрольные ему территории Донбасса — прим. «Ленты.ру»)», — написала парламентарий по итогам заседания рабочей группы, в которую включены депутаты, советники президента страны и представители СНБО

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Ранее в понедельник сообщалось, что в администрации президента Украины Петра Порошенко разрабатывается законопроект, который вместо режима так называемой антитеррористической операции позволит Киеву ввести военное положение в регионе.

С свою очередь полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что планы Киева по якобы мирной реинтеграции Донбасса «не коррелируют с комплексом мер, предусмотренных минскими соглашениями».

Представитель самопровозглашенной Луганской народный республики (ЛНР) Владислав Дейнего также высказал мнение, что украинским властям следует официально отказаться от выполнения минских соглашений, чтобы приступить к обсуждению других форм урегулирования конфликта, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

О возможном изменении правового статуса силовой операции украинских властей 13 июня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.