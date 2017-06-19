СМИ узнали о намерении Киева ввести военное положение в Донбассе

Вместо так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО; так украинские власти именуют боевые действия в регионе) Киев намерен ввести в некоторых районах Донецкой и Луганской областей военное положение. Оно может быть установлено новым законопроектом, который разрабатывает администрация президента Украины Петра Порошенко. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

«Суть изменений в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии. Это позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость», — пояснил собеседник издания.