Бывший СССР
 

Турчинов призвал отменить АТО в Донбассе

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Турчинов
Александр Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что Киеву следует отменить так называемую антитеррористическую операцию (АТО, так украинские власти называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). Об этом он заявил во вторник, 13 июня, в интервью «Интерфакс-Украина».

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО», — сказал секретарь СНБО. Турчинов отметил, что «пришло время перейти к новому формату защиты страны», но при этом не пояснил, каким он будет.

Вместе с тем он призвал «законодательно предоставить президенту право применять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ».

1 июня Турчинов во время посещения позиций украинских военнослужащих в Донбассе в шутку заявил, что боевые действия должны завершиться взятием Москвы. Также он через бинокль оценил передовые позиции ополчения.

Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турчинов: Дальнейшее освобождение оккупированных территорий в рамках формата АТО невозможно
Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией
Турчинов пошутил о необходимости взятия Москвы для окончания войны в Донбассе
Турчинов призвал дать асимметричный ответ кибершпионажу со стороны России
Последние новости
Турчинов призвал отменить АТО в Донбассе
Собянин счел везением отсутствие крови в ходе протестной акции 12 июня  
В Госдуме объяснили намерение ФРГ взаимодействовать с Москвой с позиции силы
Мальцеву дали десять суток ареста за сопротивление полиции на акции 12 июня
«Аэрофлот» нашел способ привлечь в штат новых пилотов
На Чернобыльской АЭС произошло задымление
Стивен Кинг задумался о суициде после бана в Twitter от Трампа
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

Очень средняя Азия

Почему в Туркменистане пришлось отменить «золотой век» и «эпоху счастья»
19:29Сегодня

На Чернобыльской АЭС произошло задымление

16:50Сегодня

«Нечто особенное» с замминистра энергетики Украины выставили на торги

11:1212 июня

На Украине предложили альтернативу визовому режиму с Россией

Бывший СССР00:08 9 июня
Юлия Тимошенко

Юлия Цезарь

Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
19:12Сегодня

В Запорожской области памятники Ленину превратили в гетмана и болгарина

14:46Сегодня

Киев обиделся на Казахстан за «глобус» Украины без Крыма

20:2711 июня

В Киеве понадеялись на прямые поставки газа из Норвегии к 2022 году

Бывший СССР00:0411 июня
Динабургская крепость

Крепость духа

История славы и упадка знаменитой Динабургской крепости в Даугавпилсе
15:21Сегодня

Азаров назвал безвизовый режим Украины с ЕС рваными трусами

12:57Сегодня

Киев возмутился заметкой в британской Daily Mail о российском Крыме

07:3811 июня

Украинские силовики заявили о гибели четырех военных в Донбассе

Россия
Не вернулись из хода
ДТП с паломниками в Забайкалье — халатность или стечение обстоятельств
Кубанское чтиво
Почему праймериз в Краснодарском крае обросли интригами и скандалами
Собянин выразил свое отношение к несогласованной акции Навального
Собянин счел везением отсутствие крови в ходе протестной акции 12 июня
«Дорогая наша Русь»
Как россияне встретили День России: репортаж из Instagram
Мальцеву дали десять суток ареста за сопротивление полиции на акции 12 июня
В Госдуме объяснили намерение ФРГ взаимодействовать с Москвой с позиции силы
Все материалы
Мир
Джаред КушнерБольшой Кушнер
Взлеты и падения семьи «серого кардинала» администрации Дональда Трампа
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Федор Лукьянов«Общение с Трампом произвело на Меркель сильное впечатление»
Федор Лукьянов о том, полезен ли России разлад в отношениях Европы и США
Мэр Рима попросила не пускать в город мигрантов
В Германии выступили за выстраивание отношений с Россией с позиции силы
Гуантанамо по-ближневосточному
Скрытая тюрьма «Исламского государства» в Мосуле
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
Все материалы
Бывший СССР
Очень средняя Азия
Почему в Туркменистане пришлось отменить «золотой век» и «эпоху счастья»
На Чернобыльской АЭС произошло задымление
Турчинов призвал отменить АТО в Донбассе
«Нечто особенное» с замминистра энергетики Украины выставили на торги
В Запорожской области памятники Ленину превратили в гетмана и болгарина
Киев обиделся на Казахстан за «глобус» Украины без Крыма
Азаров назвал безвизовый режим Украины с ЕС рваными трусами
Все материалы
Финансы
«Пузырь может лопнуть в любой момент»
К чему приведет создание российской криптовалюты
В Белоруссии заявили об опасной зависимости от российской нефти
Саудовская Аравия урежет поставки нефти в США до минимума за 30 лет
Лукашенко призвал Грефа активнее работать в Белоруссии
ОПЕК ухудшила прогноз по добыче нефти в России
Официальный евро упал на копейку
Банк Ватикана удвоил прибыль
Все материалы
Бизнес
Залог свободы
В России предлагают создать фонд для вызволения арестованных предпринимателей
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Leroy Merlin оштрафовали за необработанный «Сад»
«Аэрофлот» нашел способ привлечь в штат новых пилотов
Tele2 и «Билайн» оспорили в суде запрет ФАС
«МегаФон» восстановил связь после очередного сбоя
Все материалы
Силовые структуры
Пострелял — и в кусты
Как кратовский убийца несколько часов держал в напряжении целый поселок
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Минобороны показало кадры с учений ударных вертолетов в Калининградской области
Форточник украл две тысячи рублей из здания ГУ МВД по Москве
На ущемлявших в правах бизнесмена чиновников Сыктывкара завели уголовные дела
В сети появилось видео перехвата российским Су-27 американских самолетов
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Все материалы
Наука и техника
Слишком душно
Главные премьеры и разочарования игровой выставки E3
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Бей под дых
Как набить морду неприятным людям и выпустить пар: обзор Tekken 7
Tesla Model X проверили на прочность
Названа самая старая планета в Солнечной системе
Найден главный источник смертоносных вирусов
Названа дата первого пуска американской ракеты Antares с российским двигателем
Все материалы
Спорт
Воины маори
Почему россиянам стоит бояться встречи с Новой Зеландией на Кубке конфедераций
Елена ОстапенкоЕлена и Десима
Интереснейшие и курьезнейшие моменты прошедшего «Ролан Гаррос»
Евгений МалкинВеликолепная пятерка
Как Евгений Малкин привел «Питтсбург Пингвинс» к пятому в истории Кубку Стэнли
Выигравшие НБА баскетболисты «Голден Стэйт» отказались от встречи с Трампом
Организаторы Кубка конфедераций оправдались за непроданные 30 процентов билетов
Первый канал назвал комментаторов на Кубок конфедераций по футболу
В отношении Роналду завели дело по обвинению в неуплате налогов
Все материалы
Культура
«У мумии в кино всегда был эротический подтекст»
Кто осмелился перезапустить «Мумию» и что ждет франшизу дальше
Щука-любовь
«Кинотавр»-2017: «Блокбастер» без режиссера и Россия в «Проруби»
«Норвежцы любят дебоширить»
Музыканты Röyksopp о нордическом характере, андеграунде и нобелевской церемонии
Певец Вячеслав Малежик перенес инсульт
Стивен Кинг задумался о суициде после бана в Twitter от Трампа
Учитель рассказал о бессмысленной встрече с Поклонской в Кремле
Умер шведский писатель Ульф Старк
Все материалы
Интернет и СМИ
Пояснили за шмот
Персонажи картин классиков превратились в рэперов и знатоков уличной моды
На американском ТВ похохотали над создателем фильма о Путине
Трампа уличили в копировании стиля своего тестя и прически матери
Купальник в виде волосатой мужской груди взбесил пользователей сети
Фото с прыгающим «ниндзя» превратили в мем
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Главред телеканала «Культура» подтвердил массовые увольнения
Все материалы
Ценности
Силовая структура
Впечатления московского водителя от самого мощного седана Cadillac
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Tiffany & Co. пустила бриллиантового слона на благотворительность
Bulgari показал кольца в честь гадюки
Итальянская модель сделала купальники в стиле «Спасателей Малибу»
Световой меч Люка Скайуокера оценили в 250 тысяч долларов
Hyundai показал развивающий 200 километров в час внедорожник
Все материалы
Путешествия
Сувлаки навсегда
Что нужно знать о греческой еде, отправляясь на отдых в эту страну
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Два российских аэропорта вошли в число лучших в мире
Подавляющее большинство российских туристов отказалось от отдыха за границей
Названо самое дешевое летнее направление отдыха в Европе
Эксперты подсчитали расходы богатых россиян на зарубежные поездки
Сезон Кубани
Открываем Россию: где отдыхать в главном курортном регионе страны
Все материалы
Из жизни
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Luis Cardenas, who has been a professional clown for 50 years, looks up after putting the finishing touches on makeup to portray a dead man risen from his tomb, as he participates in a competition to create Day of the Dead altars on pedestrian Regina Street in central Mexico City, Tuesday, Nov. 1, 2016. The holiday honors the dead as friends and families gather in cemeteries to decorate their loved ones' graves and hold vigil through the night on Nov. 1 and 2. (AP Photo/Rebecca Blackwell)«Я могу легко сойти за местного»
Рассказ уроженца Белгорода, переехавшего в Мексику
Французский «человек-паук» поделился видео восхождения на небоскреб в Барселоне
Сотни приготовленных для продажи в рестораны кошек спасли в Китае
Мужчина с диареей и временной импотенцией подал в суд на Delta Air Lines
В США испекли самую длинную пиццу в мире
Все материалы
Тест: «немец» или «кореец»?
Угадываем страну происхождения автомобиля по деталям
Тест обновленной «четверки» BMW
Что изменилось в семействе 4 серии после рестайлинга и для чего
Квятский цирк
Даня против судьбы и FIA, бурление в розовом котле и прочие события Гран-при Канады
Гонки на «классике»
Фотографии с гонки классических автомобилей в Подмосковье
В США скрестили Jeep Wrangler с Porsche 911
Стала известна дата дебюта нового «Дастера»
Появились первые фотографии нового хэтчбека BMW 6 Series GT
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы