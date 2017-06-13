Турчинов призвал отменить АТО в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что Киеву следует отменить так называемую антитеррористическую операцию (АТО, так украинские власти называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). Об этом он заявил во вторник, 13 июня, в интервью «Интерфакс-Украина».

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО», — сказал секретарь СНБО. Турчинов отметил, что «пришло время перейти к новому формату защиты страны», но при этом не пояснил, каким он будет.

Материалы по теме «Украине необходима чистка власти от идиотов» Депутат Рады Рабинович — о тайне Савченко и неизбежном примирении Киева и Москвы

Вместе с тем он призвал «законодательно предоставить президенту право применять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ».

1 июня Турчинов во время посещения позиций украинских военнослужащих в Донбассе в шутку заявил, что боевые действия должны завершиться взятием Москвы. Также он через бинокль оценил передовые позиции ополчения.

Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.