Турчинов пошутил о необходимости взятия Москвы для окончания войны в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов во время посещения позиций украинских военнослужащих в зоне АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе) в шутку заявил, что боевые действия должны завершиться взятием Москвы. Видео в четверг, 1 июня, он опубликовал на своей странице в Facebook.

В ролике видно, как Турчинов осматривает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), осведомляется о поставках продовольствия и боеприпасов. Также секретарь Совбеза через бинокль оценил передовые позиции противника.

Во время осмотра одного из поврежденных обстрелами зданий Турчинову доложили, что полностью его отремонтируют после окончания войны. «Когда Москву возьмем, тогда и завершится [война]», — ответил секретарь СНБО.

Ранее в четверг сообщалось, что секретарь Совбеза Украины выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. «Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел. Его необходимо реализовать как можно быстрее. Тем будет лучше для страны», — сказал Турчинов.