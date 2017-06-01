Секретарь Совбеза Украины призвал к скорейшему введению виз с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. Об этом в четверг, 1 июня, он сообщил на Национальном молитвенном завтраке, передает «Интерфакс Украина».

«Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел. Его необходимо реализовать как можно быстрее. Тем будет лучше для страны», — сказал Турчинов. Он добавил, что на востоке страны необходимо возвести границу, которая защитит Украину от агрессии России, а Запад — от проникновения «гибридных провокационных технологий». «Наверное, это наша историческая миссия», — заключил секретарь СНБО.

Материалы по теме Визами по воде Отгородится ли Украина от России железным занавесом

31 мая официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что отмена безвизового режима с Россией будет иметь ряд сложностей. По ее словам, потребуются дополнительные кадры, средства и усиление материально-технической базы дипломатических представительств.«Нам нужно очень взвешенно и сбалансированно подходить к нашей стратегии относительно визового режима с РФ», — подчеркнула Беца, напомнив, что в России находятся три-четыре миллиона граждан Украины.

22 мая сообщалось, что в Верховной Раде Украины началась разъяснительная работа по вопросу введения визового режима с Россией. Несколькими днями ранее стало известно, что фракция «Народного фронта» в Раде намерена мобилизовать депутатов других фракций для того, чтобы принять постановление об установлении визового режима с Россией.