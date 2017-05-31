В МИД Украины оценили перспективы введения виз с Россией

Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что отмена безвизового режима с Россией будет иметь ряд сложностей. Об этом в среду, 31 мая, сообщает «112 Украина».

«У Украины в России есть пять дипломатических представительств. Если вводится визовый режим, нам потребуется гораздо больше людей, которые будут работать в России, для того, чтобы предоставить визу», — отметила Беца.

Она пояснила, что потребуется обеспечить материально-техническую базу, а также предусмотреть дополнительные средства. «Нам нужно очень взвешенно и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с РФ», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Беца заверила, что в случае принятия соответствующего политического решения МИД будет готов к визовому режиму с РФ, добавив при этом, что в России находятся 3-4 миллиона граждан Украины.

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22 мая сообщалось, что в Верховной Раде Украины началась разъяснительная работа по вопросу введения визового режима с Россией. По словам зампредседателя фракции «Народный фронт» Андря Тетерева, в настоящее время в парламенте оценивают возможное количество сторонников такого шага.

Несколькими днями ранее стало известно, что фракция «Народного фронта» в Раде намерена мобилизовать депутатов других фракций для того, чтобы принять постановление об установлении визового режима с Россией.