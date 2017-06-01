Турчинову посоветовали выйти на пенсию и заделаться писателем-фантастом

Высказывание секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что боевые действия в Донбассе должны завершиться взятием Москвы, говорит о зашкаливающем градусе русофобии у ряда украинских политиков. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT в четверг, 1 июня.

По его мнению, Турчинов не контролирует свою речь. «Что касается "взятия Москвы", то это из области научной фантастики. Думаю, когда он выйдет на пенсию, то может писать подобные рассказы на эту тему», — сказал Джабаров.

По его словам, не стоит обращать внимания на таких одиозных украинских деятелей, как Турчинов, так как он «не настолько серьезный политик, чтобы слушать его слова и воспринимать их серьезно».

Представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в беседе с Национальной службой новостей (НСН) усомнился в способности ВС Украины «взять Москву» и напомнил об обещании Турчинова дойти до российской границы «(...) что-то я пока не вижу его там. Может, он построит свою Москву в Житомире или Чернобыльской зоне?» — добавил Басурин.

Ранее в четверг Турчинов на своей странице в Facebook выложил видеоролик, который был снят во время посещения им позиций украинских военнослужащих в зоне АТО в районе Марьинки и Красногоровки (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе). В ходе осмотра одного из поврежденных обстрелами зданий Турчинову доложили, что полностью его отремонтируют после окончания войны. «Когда Москву возьмем, тогда и завершится [война]», — ответил он.

В тот же день сообщалось, что секретарь Совбеза Украины выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.