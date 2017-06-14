Депутат Рады подготовил законопроект о завершении АТО

На рассмотрение Верховной Рады Украины внесут законопроект о завершении АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве вооруженный конфликт в Донбассе) и новом этапе использования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 14 июня, сообщил первый заместитель председателя фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук, передает «112 Украина».

«Ожидается, что на следующей неделе в Верховную Раду будет внесен законопроект, который даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших ВСУ», — сказал Тетерук. По его словам, антитеррористической операцией руководит специально созданный центр, возглавляемый Службой безопасности Украины (СБУ).

«У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО», — отметил парламентарий. Он добавил, что в предлагаемой инициативе возможности применения ВСУ будут расширены. «Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте», — заключил Тетерук.

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Днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву следует отменить АТО. «Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО», — сказал он, отметив что «пришло время перейти к новому формату защиты страны».

Ранее в июне Турчинов во время посещения позиций украинских военнослужащих в Донбассе в шутку сообщил, что боевые действия должны завершиться взятием Москвы.

Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.