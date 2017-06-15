Депутат Рады предрек Турчинову тюрьму за «потерю» Крыма

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин заявил, что при смене власти руководители страны могут оказаться за решеткой. Это, по его словам касается секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и главы МВД Арсения Авакова. Такое мнение он высказал в четверг, 15 июня, в комментарии украинскому изданию «Вести».

Так он прокомментировал желание Киева изменить правовой статус боевых действий в Донбассе. «На следующей неделе Петр Порошенко едет в Вашингтон. И что он там услышит? — "Дорогой друг, надо идти на выборы". И что для нынешних руководителей значит потеря власти? Турчинов первым же садится за потерю Крыма. Яценюк — за тарифы и угробленную экономику. Аваков — за войну», — сказал депутат.

Материалы по теме «Украине необходима чистка власти от идиотов» Депутат Рады Рабинович — о тайне Савченко и неизбежном примирении Киева и Москвы

Как пояснил Каплин, «сценарий с откладыванием выборов из-за военного положения для них единственно приемлемый, это их предохранитель».

Днем ранее стало известно, что на рассмотрение украинского парламента будет внесен законопроект о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО — так в Киеве называют военные действия в Донбассе).

13 июня Турчинов отметил, что Киеву следует отменить режим АТО. Он пояснил, что «военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО».

Крым воссоединился с Россией по итогам прошедшего в марте 2014 года референдума. В ходе голосования большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве утверждают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права.