В ДНР отказались рассматривать новый план Порошенко по Донбассу

Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики не рассматривает новый план администрации президента Украины по мирной реинтеграции Донбасса, в рамках которого, по данным СМИ, предполагается отмена антитеррористической операции. Об этом RT заявил полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

«Это не коррелируется с комплексом мер, предусмотренных минскими соглашениями», — отметил он.

В Киеве, как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд депутатов Верховной Рады, по поручению президента Петра Порошенко разрабатывается соответствующий законопроект. По информации руководства парламента, документ будет внесен на рассмотрение в ближайшее время.

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При этом в качестве одной из мер предполагается прекратить АТО (так украинские власти называют силовую операцию в Донбассе) и ввести военное положение на некоторых территориях, перечень которых еще не определен. Близкий к администрации главы государства источник подчеркнул, что это не означает, что Киев склоняется к военному сценарию. «Суть изменений — в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии. Это позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость», — пояснил собеседник «Коммерсанта».

14 июня сообщалось о внесении на рассмотрение украинского парламента законопроекта о завершении АТО. О возможной отмене режима антитеррористической операции в Донбассе днем ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.