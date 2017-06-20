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Порошенко разрешили зайти в Овальный кабинет

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент США Дональд Трамп принял своего украинского коллегу Петра Порошенко в Овальном кабинете Белого дома. Фото встречи двух лидеров опубликовал в микроблоге Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«После встречи с вице-президентом Майком Пенсом президент Украины Порошенко встретился с Дональдом Трампом», — написал представитель администрации президента США.

В опубликованном ранее в тот же день сообщении пресс-службы Белого дома отмечалось, что Порошенко в сопровождении Пенса «заглянет» на плановую встречу Трампа и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Такой формат встречи двух лидеров депутат Верховной Рады Сергей Власенко назвал полным позором Украины. «На самом деле во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним "заскочат" вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет не будет», — возмутился парламентарий.

19 июня стало известно о рабочем визите Порошенко в США. В Вашингтоне сообщили, что во вторник украинский президент должен встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом и в это время увидит также Трампа.

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