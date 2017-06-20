Порошенко обнаружил фантастическую поддержку Украины в США

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил о фантастической поддержке в США. Об этом во вторник, 20 июня, сообщается на сайте администрации президента.

«Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (в США — прим. «Ленты.ру»). И мы имеем фантастическую программу», — рассказал глава государства.

Также он отметил, что «очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча [президента России Владимира] Путина».

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О том, что Порошенко отправился в США с рабочим визитом, стало известно 19 июня. В Белом доме сообщили, что Порошенко во вторник встретится с вице-президентом США Майком Пенсом. Предполагается, что темой беседы станет новый формат переговоров по ситуации в Донбассе, а также новые санкции в отношении России и «проблемы допуска в Крым международных наблюдателей».

Позднее Вашингтон подтвердил и встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Уточнялось, что Трамп намерен «зайти» на встречу Порошенко с Пенсом. Подобный формат использовали и предыдущие хозяева Белого дома — бывший президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.