Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, в Вашингтоне встретится с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом, как передает РИА Новости, заявил на брифинге для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

При этом, по его словам, вопрос о встрече украинского лидера с президентом Дональдом Трампом пока открыт.

Материалы по теме Трамп не ваш! Чего ждать Украине от нового президента США

«Запланирована встреча Порошенко завтра [20 июня] с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно», — сказал Спайсер.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что украинский президент отправился с рабочим визитом в США.

Тарас Березовец, которого СМИ называют политтехнологом Порошенко, в свою очередь, заявил, что визит президента Украины в США сочли необходимым для «отбеливания имиджа» Трампа. «Точно известно, что темой переговоров станет Донбасс, точнее, новый формат переговоров. На это уже успел намекнуть [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон на минувшей неделе. Вопросы коррупции для Белого дома не находятся в числе приоритетов, в отличие от Госдепа. Но влияние Госдепартамента на внешнюю политику сейчас существенно уменьшилось», — написал Березовец, который находится в Вашингтоне.

По словам политолога, на встрече президентов также планируется обсудить новые санкции в отношении России и «проблемы допуска в Крым международных наблюдателей».