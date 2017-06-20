В Раде формат встречи Трампа и Порошенко назвали полным позором для Украины

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Власенко заявил, что формат встречи президентом США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко является позорным для Киева. Об этом он заявил в посте на своей странице в Facebook во вторник, 20 июня.

«Полный позор для страны. Так широко представленная встреча Порошенко-Трамп не состоится. На самом деле во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним "заскочат" вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет не будет», — написал Власенко.

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Он сослался на заявление пресс-службы Белого дома, в котором в плане встреч Трампа на 20 июня значится встреча с советником по национальном безопасности Гербертом Макмастером. Порошенко, как отмечается в документе, только «заглянет» на это мероприятие.

Власенко высказал мнение, что «в случае с Порошенко Белый дом постеснялся называть это встречей президентов». «А дальше начинаются Петины сказки про выдающуюся встречу, на которой были решены все вопросы», — спрогнозировал парламентарий.

Ранее во вторник президент Украины, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил о фантастической поддержке в США. «Мы имеем фантастическую программу», — поделился глава государства планами. Также он отметил, что «очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча [президента России Владимира] Путина».

О рабочем визите Порошенко в США стало известно 19 июня. В Белом доме сообщили, что Порошенко во вторник встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и в это время увидит также Трампа.