Порошенко отказался прекращать АТО в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет прекращать антитеррористическую операцию (АТО — так украинские власти официально называют боевые действия в Донбассе). Об этом в среду, 14 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — сказал Порошенко. Так он прокомментировал возможность отмены режима антитеррористической операции.

Украинский президент отметил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса в состав страны.

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Ранее в тот же день сообщалось, что на рассмотрение Верховной Рады будет внесен законопроект о завершении АТО. «Законопроект (...) даст возможность завершить этап АТО и начать этап нового использования наших ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил смысл новеллы депутат Андрей Тетерук.

Днем ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов высказал мнение, что Киеву следует отменить режим АТО. Он пояснил, что «военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО».