ВСУ привели в повышенную готовность из-за учений «Славянское братство — 2017»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приведены в состояние повышенной готовности из-за российско-белорусско-сербских учений «Славянское братство — 2017». Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил представитель министерства обороны Украины Андрей Лысенко, передает «Украинская правда».

«Мы внимательно наблюдаем за переброской войск, усилен контроль за воздушным пространством, контроль на границах (...) Все, кто сейчас находится на передовой, а также вдоль государственной границы Украины, приведены в соответствующее состояние готовности», — сказал он.

По словам Лысенко, «любые учения являются возможной угрозой».

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В апреле секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов высказал мнение, что назначенные на сентябрь совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции.

Учения «Славянское братство — 2017» пройдут с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский. Как отмечает Федеральное агентство новостей (ФАН), впервые за три года существования учений на них будет сформирована батальонная тактическая группа из российских, белорусских и сербских военнослужащих. В рамках мероприятия будут отрабатываться задачи по противодействию терроризму.

В Киеве регулярно обвиняют Россию в агрессивных действиях по отношению к Украине. В Москве отмечают несостоятельность этих обвинений, указывая на отсутствие доказательств.

