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А то война

Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

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Боец народного ополчения Донбасса наблюдает за передвижением украинских военных
Боец народного ополчения Донбасса наблюдает за передвижением украинских военных
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

На третий год конфликта в Донбассе украинские власти задумались над тем, что противостояние больше нельзя называть антитеррористической операцией (АТО). И произошло это накануне визита президента страны Петра Порошенко в США. В Киеве считают, что согласовать переименование, а также наделение главы государства дополнительными полномочиями следует именно в Вашингтоне. «Лента.ру» разбиралась в том, для чего Киеву понадобились изменения в законодательстве.

Идет война гибридная

Об отмене АТО первым заговорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. «Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО», — сказал он. По его словам, «пришло время перейти к новому формату защиты страны». Он также призвал «законодательно предоставить президенту право применять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ» (Москва постоянно подчеркивает, что не является стороной конфликта и категорически отвергает обвинения в агрессии, указывая на отсутствие доказательств).

Депутат Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук пообещал, что уже в конце июня законопроект о завершении АТО и новом этапе использования Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесут на рассмотрение украинского парламента. «У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не решаются в формате АТО», — отметил народный избранник. Он добавил, что возможности применения ВСУ расширятся. «Оперативный штаб будет включать в себя все наши воинские подразделения, чтобы в зоне военного конфликта все действия были четкими и выполнялись в последовательном варианте», — заключил Тетерук.

Президент страны Петр Порошенко подтвердил, что в его администрации работают над законопроектом, который официально называется «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины». Необходимость принятия документа якобы обусловлена последними событиями в Донбассе, в частности признанием Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также введением временной администрации на предприятиях украинской юрисдикции, которые находятся на неподконтрольной Киеву территории. Киев намерен юридически закрепить понятие «гибридной войны РФ», что позволит обосновать применение армии в этом регионе.

18 июня в Верховной Раде состоялось заседание рабочей группы по доработке законопроекта с участием руководителей фракций правящей коалиции и депутатов. Текст документа до сих пор не готов, но это не мешает его широкому обсуждению. Журнал «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники опубликовал ключевые положения. Нормативный акт состоит из двух компонентов. «Первый: в общих чертах на законодательном уровне определяется комплекс силовых и дипломатических шагов, которые должны обеспечить освобождение оккупированных территорий. Второй: создается правовой механизм использования вооруженных сил в Донбассе», — говорится в материале.

Указывается, что Киев намерен придать занятым ДНР и ЛНР территориям статус оккупированных. Россию законодательно признают агрессором и создадут новую структуру управления силовиками, уменьшающую роль Службы безопасности Украины (СБУ) и усиливающую роль армии. Для координации действий силовиков, а также работы военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей сформируют оперативный штаб. «Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств Вооруженными силами Украины в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных», — объяснил депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

От Мариуполя до Славянска

Предполагается, что документ поступит в парламент в конце июня или начале июля. «Президент отбыл в США, и пока он не вернется и не согласует, окончательная редакция не попадет в Раду. Думаю, рассмотрят его на следующей сессионной неделе и вполне могут принять до парламентских каникул», — не скрывает оптимизма представитель «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко. Впрочем, рассуждать о конкретных сроках сейчас сложно, поскольку нет окончательной редакции документа. Можно предположить, что при значительном расширении полномочий президента понадобятся длительные согласования с региональными элитами, которые вряд ли обрадуются ущемлению своих прав. Если же главным нововведением будет переименование АТО, то, вероятно, закон может быть принят осенью, после завершения у депутатов летних каникул.

Оппозиция традиционно возмутилась. Прежде всего политики озаботились возможной потерей своих избирателей, ведь из-за введения военного положения граждане автоматически лишаются возможности участвовать в выборах. «Мы категорически против ограничения конституционных прав людей в Донецкой и Луганской областях, в первую очередь, права участия в выборах, через механизм военного положения», — заявил один из лидеров «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин. По его словам, любые законодательные новации должны быть согласованы в нормандском формате. При этом где именно может быть введено военное положение, не сообщается. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента Украины отмечает, что в список, скорее всего, войдут Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка. Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожару обращает внимание на то, что в этих городах киевские власти пользуются наименьшей популярностью.

В республиках Донбасса об инициативах Киева высказались лаконично. Полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин подчеркнул, что руководство республики не рассматривает планы киевских политиков. «Это не коррелируется с комплексом мер, предусмотренных минскими соглашениями», — отметил он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев. «Нужно понять все-таки, о чем идет речь, какие детали», — сказал он. В частности, по его словам, нужно проверить, учтены ли в документе прописанные в минских договоренностях пункты.

На связи с Вашингтоном

Характерно, что инициатива с отказом от АТО была выдвинута накануне визита Петра Порошенко в США. Понятно, что отношения Киева и Москвы будут обсуждаться на разных уровнях в ходе встреч представителей украинского и американского руководства. Тем более что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на днях допустил выработку новых форматов для решения конфликта, в том числе отказ от минских соглашений.

Эксперты говорят, что в случае принятия законопроекта баланс сил в украинской политике может сильно измениться. Петр Порошенко получит право вводить военное положение, а влиятельность руководителей СБУ, МВД, которые в зоне конфликта будут подчиняться армейскому руководству, ослабеет. «АТО превратилась в эвфемизм сразу после того, как в силовой операции были задействованы Вооруженные силы Украины. Со временем может возникнуть вопрос о правовой ответственности организаторов АТО. Думаю, именно поэтому первым о нововведении заговорил Александр Турчинов, который в статусе и.о.президента весной 2014 года и давал старт силовой операции», — считает украинский политолог Андрей Золотарев. Он также отмечает, что принятие закона вряд ли скажется на ситуации в Донбассе. «Фактически там во многих районах уже сейчас явочным порядком введено военное положение. Например, в Волновахском районе, в окрестностях Мариуполя давно действует комендантский час», — подчеркивает эксперт.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что инициатива выдвинута без подготовки и с туманными целями. «Порошенко в 2014 году избрали в значительной степени из-за его обещаний за считаные дни закончить АТО. Возможно, в администрации главы государства решили банально сменить вывеску силовой операции. Это позволит говорить о том, что армия укрепилась, АТО действительно завершилась, обещание выполнено», — отмечает политолог. По его мнению, киевские власти таким образом могут попытаться переложить ответственность за возможную эскалацию конфликта на Россию и продемонстрировать западным партнерам свою гибкость, готовность к изменению тактики и стратегии при решении конфликта.

Игорь Кармазин

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