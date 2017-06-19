В Раде анонсировали начало «войсковой операции» в Донбассе вместо АТО

Так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе предлагается заменить «войсковой операцией». Об этом в понедельник, 19 июня, на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

Парламентарий прокомментировал новый законопроект, который разрабатывает администрация президента страны Петра Порошенко. «Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не Службой безопасности Украины (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом», — написал он.

«Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств Вооруженными силами Украины в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных», — объяснил Тымчук.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что вместо АТО Киев намерен ввести в некоторых районах Донецкой и Луганской областей военное положение. Как рассказал источник «Коммерсанта», оно может быть установлено новым законопроектом, который разрабатывает администрация Порошенко.

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«Суть изменений в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины, проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии», — пояснил собеседник издания.

В свою очередь, полпред самопрозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что «это не коррелируется с комплексом мер, предусмотренных минскими соглашениями».

О возможной отмене режима АТО на юго-востоке Украины 13 июня рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года, был вызван государственным переворотом, произошедшим в Киеве зимой того же года.