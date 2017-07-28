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Россия запретила посольству США пользоваться дачей в Серебряном бору

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Сотрудники посольства США в Москве с 1 августа не смогут пользоваться дачей в Серебряном бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Таким образом Москва отреагировала на ужесточение американских санкций против России, сообщается на сайте МИД в пятницу, 28 июля.

Кроме того, российская сторона потребовала до 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в стране, до 455 человек. Эта цифра соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.

В МИД подчеркнули, что новые санкции подтверждают «крайнюю агрессивность» Вашингтона в международных делах. «В США принимаются решения о незаконных санкциях в отношении Российской Федерации, изымается российская дипломатическая собственность, оформленная в юридически обязывающих двусторонних документах, высылаются из страны российские дипломаты. Это явно нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику», — добавили в ведомстве.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 сенаторов, двое выступили против. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который, как предупредили в Белом доме, может применить право вето.

Законопроект предусматривает ряд ограничений. Так, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.

В конце декабря прошлого года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

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