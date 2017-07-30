Путин рассказал о несбывшихся ожиданиях по улучшению отношений с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва очень долго ждала улучшений отношений с США. Эти слова российский лидер произнес в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, текст опубликован на сайте Вести.Ru.

«Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро», — сказал Путин.

По его словам, Москва неоднократно предлагала Вашингтону наладить взаимодействие, чтобы обеспечить интересы сторон. «Вместо того чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения о вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов», — отметил российский лидер.

Кроме того, президент коснулся и санкций, введенных против США. «Американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений: по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией», — сказал Путин.

28 июля российский МИД объявил, что с 1 августа сотрудники американского посольства в Москве не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Помимо этого, российская сторона предложила до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ.

Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который одобрен Конгрессом США, но пока не подписан президентом Дональдом Трампом. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под санкциями.