США выразили протест в связи с ответными мерами России на высылку дипломатов

США выразили России протест в связи с решением Москвы ввести зеркальные меры в ответ на прошлогоднюю высылку дипломатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Мы выразили сильное разочарование и протест», — заявила она, пояснив, что официальную позицию до Москвы донесли госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе телефонной беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым и посол Джон Теффт на встрече с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.

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Ранее в пятницу МИД России призвал Вашингтон до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в стране в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. На Смоленской площади уточнили, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сократится до 455 человек.

Кроме того, сотрудники посольства США в Москве с 1 августа не смогут пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице.

Сколько человек будут вынуждены покинуть территорию России, в ведомстве не назвали, однако депутат Госдумы Сергей Железняк подсчитал, что речь идет примерно о 700 сотрудниках. По его словам, Москва, принимая данное решение в ответ на новые санкции Вашингтона, действовала в рамках международного права.

Рябков прокомментировал шаги Москвы, заявив, что из-за действий США «чаша терпения России переполнилась».